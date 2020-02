Valencia, Soler: “Florenzi è un giocatore che ci aiuterà molto”

Alessandro Florenzi durante la sessione invernale di mercato è passato in prestito secco al Valencia. La sua avventura, però, non è iniziata nel migliore dei modi con un’espulsione e la varicella Carlos Soler, suo compagno di squadra, ne parla comunque in maniera entusiasta a Sky Sport: “È un giocatore che ci aiuterà molto. Viene da tanti anni alla Roma, da giocatore importante, è stato capitano. Credo che ci aiuterà e che sarà molto utile qui. Ci racconterà sicuramente un po’ di cose sull’Atalanta, ma ho già parlato con Fabian Ruiz del Napoli, mio compagno nell’Under 21 spagnola, e mi ha detto che è una squadra tosta che corre tanto, la studieremo bene prima della partita”.