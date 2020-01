Valencia, sbarco firma e primo allenamento per Florenzi – FOTO – VIDEO

Giornata intensa e ricca di emozioni per Alessandro Florenzi che questa mattina presto ha lasciato la Capitale con un volo da Fiumicino e con direzione Valencia. Dopo lo sbarco è stato il momento delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà al club spagnolo fino al 30 giugno 2020. Neanche il tempo di fermarsi che l’ex capitano della xb è stato catapultato subito in campo per partecipare al primo allenamento con la sua nuova squadra come testimoniano i social della società iberica.