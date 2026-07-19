Gasperini in conferenza stampa ha parlato anche della questione Fair Play Finanziario, sottolineando come alcune informazioni nel corso dell'anno siano cambiate e la chiarezza su paletti e strategie non è stata sempre indimenticabile. Potrebbe comunque ancora servire una cessione importante e in questo senso Koné resta sempre il primo indiziato. Secondo 'Il Tempo', quella che inizia domani può essere una settimana importante per il futuro del francese. Il Manchester è in agguato e prepara l'offerta mentre sullo sfondo resta il Chelsea. Servono almeno 50 milioni, che sistemerebbero i conti con Nyon.