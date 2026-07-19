La Roma ha stabilito la cifra minima per il francese: domani inizia una settimana potenzialmente molto importante per il suo futuro
Gasperini: "Siamo lenti sul mercato. Grazie Celik, ma saremo più forti"
Gasperini in conferenza stampa ha parlato anche della questione Fair Play Finanziario, sottolineando come alcune informazioni nel corso dell'anno siano cambiate e la chiarezza su paletti e strategie non è stata sempre indimenticabile. Potrebbe comunque ancora servire una cessione importante e in questo senso Koné resta sempre il primo indiziato. Secondo 'Il Tempo', quella che inizia domani può essere una settimana importante per il futuro del francese. Il Manchester è in agguato e prepara l'offerta mentre sullo sfondo resta il Chelsea. Servono almeno 50 milioni, che sistemerebbero i conti con Nyon.
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