“United per l’Italia”, gol e assist per Zappacosta: sconfitto Florenzi a Fifa 20

Dovevano essere rivali sulla fascia destra, ma l’infortunio di Zappacosta prima e la cessione di Florenzi poi, ha rimandato tutto alla sfida di questa sera a Fifa 20. L’occasione è “United per l’Italia”, un match virtuale promosso da Sky Sport per raccogliere fondi per la Protezione Civile e combattere l’emergenza Coronavirus. Il Team Bianco ha come capitano Immobile (proprietario anche della playstation) e schiera nella sua formazione tanti giocatori di Serie A, come Simeone con il quale si intende a meraviglia. Con il diciassette biancoceleste anche Zappacosta (autore di un gol e un assist) che batte 13 a 9 il Team Blu capitanato da Alessandro Florenzi. L’ex esterno della Roma viene schierato da Stramaccioni in mezzo al campo insieme a Bertolacci ricreando la coppia delle giovanili giallorosse.