“United per l’Italia”, anche Totti parteciperà al match su Fifa 20 per combattere il Covid-19

Giovedì 30 aprile alle 20.30 andrà in scena il secondo appuntamento dell’iniziativa “United per l’Italia” lanciata la prima volta da Sky Sport nel giorno di Pasquetta. Nuova sfida a Fifa 20 con lo scopo di sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Presenti anche Ciro Immobile e i Campioni del Mondo Marco Materazzi e Massimo Oddo. Insieme a loro, saranno della partita Miguel Veloso (Verona), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Kevin Lasagna e Rolando Mandragora (Udinese), Vittorio Parigini (Cremonese), Riccardo Orsolini (Bologna), Adam Masina (Watford, ex Bologna), Juan Quintero (River Plate), Giulio Donati (Lecce), Alessio Cerci (Salernitana), Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Pierluigi Gollini e Andrea Petagna (Spal).