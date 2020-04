Under regala 11 palloni alle scuole della Turchia per la festa nazionale dei bambini – VIDEO

Oggi in Turchia è il giorno della sovranità nazionale e festa nazionale dei bambini, una ricorrenza alla quale il popolo di Cengiz Under tiene tantissimo. Soprattutto quest’anno che l’iniziativa ha raggiunto il centenario della nascita della Grande assemblea nazionale di Ankara (fu istituita nel 1920 durante la guerra d’Indipendenza): l’esterno della Roma ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia che donerà 11 palloni a diverse scuole della Turchia in modo che possano tornare a giocare una volta che gli istituti verranno riaperti. In Turchia è partito nelle scorse ore un coprifuoco totale che durerà fino al 26 aprile.