Under: “La Roma è uno dei migliori club europei. Sto bene, ora ho voglia di dimostrare”

Cengiz Under ha voglia di riconquistarsi la Roma. La prima occasione la avrà domenica. Con Zaniolo squalificato Fonseca potrebbe puntare su di lui per scardinare la difesa del Verona. Dopo il match con il Basaksehir, il turco ha raccontato le sue sensazioni ai media locali: “Giocare contro di loro, anche se per pochi minuti, è stato speciale per me. Io mi sento bene, in forma. E non vedo l’ora di dimostrarlo. Sono pronto a giocare. Ho sempre aiutato la Roma con gol e assist, e le mie prestazioni sono in crescita. Quando partirò titolare tutti lo capiranno. Sono in uno del club più importanti d’Europa e voglio fare cose davvero buone. Mi manca qualche minuto per tornare nella miglior condizione possibile”.