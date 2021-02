Under 18, riparte il campionato: domenica alle 12 Parma-Roma

Dopo lo stop di quattro mesi successivo alla disputa delle prime due giornate, riparte il campionato nazionale Under 18. Per questo weekend è infatti in programma il recupero del primo turno tra il Parma e la Roma di Aniello Parisi, che finalmente scenderà in campo per la prima volta in questa stagione (a ottobre venne rinviata pure la sfida col Torino della 2° giornata). Il match della squadra giallorossa si giocherà domenica 21 febbraio alle ore 12, nel centro sportivo di Collecchio. Ricordiamo che al termine delle prima fase, in cui saranno coinvolte 11 squadre, quelle classificate ai primi quattro posti della classifica accederanno alla Final Four, composta da semifinali e finale.