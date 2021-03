Under 18, il derby è giallorosso: 4-0 alla Lazio – FOTO

Se la Roma fatica nei big match, non si può dire lo stesso per l‘Under 18 giallorossa. I ragazzi di Aniello Parisi hanno asfaltato la Lazio vincendo il derby di categoria per 4-0, riscattandosi così dalla sconfitta di venerdì scorso contro la Fiorentina. Il primo gol arriva al 7′, grazie a Gyan, ma lo show c’è nel secondo tempo con Cassano che segna il 2-0 all’inizio della ripresa, seguito dai neo subentrati Ludovici prima e Modugno poi, quest’ultimo a pochi minuti dal fischio finale. Con questi preziosi tre punti la Roma punta nuovamente l’assalto al primo posto, in attesa di recuperare la partita contro l’Inter.