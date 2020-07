Un tifoso contro Zaniolo: “Non vincerai niente”. Candela lo difende: “Parli di te?” – FOTO

Zaniolo oggi compie 21 anni e sono tantissimi i messaggi d’auguri arrivati tramite i social non solo dai suoi compagni, ma anche da tanti tifosi che lo rivogliono in campo il prima possibile. Niente convocazione simbolica nella gara di questa sera, ma Fonseca ormai conta i giorni che lo separano dal rientro del 22 giallorosso. Anche Nicolò freme e su Instagram posta una foto scrivendo: “Non vedo l’ora”. Sotto compaiono centinaia di commenti, quasi tutti d’amore. Poi c’è anche chi gli dice: “In effetti è diventato uno forte ma non vincerà nulla”. A difenderlo ci pensa Vincente Candela. “Parli di te?” è la replica ironica dell’ex terzino della Roma che stravede per Zaniolo come dimostrano anche le recenti foto dei due insieme nel ristorante del francese.