UEFA Festival, Roma e Lazio in campo contro ogni forma di violenza

Le rappresentative delle Fondazioni Roma Cares e S.S. Lazio 1900 si incontreranno domenica in un match 3 contro 3 sotto il segno dello slogan #noviolence. In campo anche Vincent Candela

Alle 16.30 di domenica 20 giugno andrà in scena al UEFA Festival di Piazza del Popolo una partita 3 contro 3 tra Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900. Le rappresentative delle due fondazioni scenderanno in campo col messaggio #noviolence impresso sulle magliette. A riportarlo è la stessa Roma sul suo sito ufficiale. Prenderanno parte all'iniziativa Vincent Candela, il vice presidente della Comunità Ebraica Ruben Della Rocca, il capitano della nazionale sacerdoti Padre Bonifacio Lopez, Giancarlo Fisichella, Emiliano Cantagallo e il Director del Roma Department Francesco Pastorella. Con l'occasione le due fondazioni annunceranno un progetto congiunto volto a contrastare la violenza degli stadi, che porterà al ripristino del murale dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri. Un chiaro segnale dell'unione delle Fondazioni di Roma e Lazio contro qualsiasi forma di violenza. "Veniamo da una stagione che ha visto il Club incessantemente impegnato sul territorio”, ha commentato l’External Affairs Director del Club Stefano Scalera. "Siamo stati negli ospedali, nelle case famiglia, nelle scuole e nelle strade della nostra città per portare messaggi di solidarietà e gesti concreti in un periodo, quello della pandemia, che ha messo a dura prova tutti noi. L’attenzione ai valori dello sport è sempre stata una prerogativa dell’AS Roma: siamo per questo felici di poter partecipare a questo evento e di poter dare un contributo alla promozione dei principi di lealtà sportiva e al contrasto di ogni forma di violenza".