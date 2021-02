Udinese, seduta atletica e partitella in vista della Roma

Dopo il match vinto la scorsa settimana con lo Spezia e dopo la vittoria contro l’Hellas Verona dell’ultimo weekend, l’Udinese prosegue la preparazione in vista della gara di domenica prossima (12.30) contro la Roma di Fonseca. La squadra è scesa in campo per una seduta prettamente atletica, conclusa poi da una partitella specifica a campo ridotto. Domani alle 12 continuerà il programma di avvicinamento ai giallorossi, per una partita che rappresenterà per la squadra di Gotti una grande occasione per continuare la striscia positiva. Il terreno di gioco poi ha già sorriso nel recente passato ai friulani, visto che all’Olimpico vinsero nettamente contro la Lazio di Simone Inzaghi.