Kosta Runjaić ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Come arriva l’Udinese? “È una grande sfida. Sappiamo che partita dobbiamo fare ma sappiamo anche quanto è forte la Roma. Daremo il 100% e proveremo a fare punti”.

Quale può essere la chiave per vincere? “Si parla della forza della Roma nei duelli e dovremo vincerli. Dobbiamo essere bravi a livello qualitativo ad uscire bene”.

Come stanno Davis e Zaniolo? “Tutti e due sono carichi. È stata una settimana complessa, non so quanto minutaggio avranno ma sono molto motivati”