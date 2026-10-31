La Roma domina al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: 4-0 all'intervallo. Tra i protagonisti assoluti anche l'attaccante olandese

Redazione
gasp

Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

La Roma domina al Bluenergy Stadium e conduce 4-0 sull'Udinese dopo i primi 45'. Ai giallorossi, in realtà, sono bastati 37' per chiudere la trasferta in Friuli grazie alle reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Una prestazione da urlo, che ha visto tra i protagonisti assoluti proprio Donyell Malen. Bobby, in casa o in trasferta, ha un rendimento da urlo. Come riportato da OptaPaolo, l'attaccante olandese è il giocatore che ha segnato più gol sia in generale (22) sia in trasferta (12) nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti