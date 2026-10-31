La Roma domina al Bluenergy Stadium e conduce 4-0 sull'Udinese dopo i primi 45'. Ai giallorossi, in realtà, sono bastati 37' per chiudere la trasferta in Friuli grazie alle reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Una prestazione da urlo, che ha visto tra i protagonisti assoluti proprio Donyell Malen. Bobby, in casa o in trasferta, ha un rendimento da urlo. Come riportato da OptaPaolo, l'attaccante olandese è il giocatore che ha segnato più gol sia in generale (22) sia in trasferta (12) nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei.