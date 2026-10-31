La Roma domina al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: 4-0 all'intervallo. Tra i protagonisti assoluti anche l'attaccante olandese
Gasperini: "Castro e Malen possono giocare insieme ma non voglio snaturare la squadra"
La Roma domina al Bluenergy Stadium e conduce 4-0 sull'Udinese dopo i primi 45'. Ai giallorossi, in realtà, sono bastati 37' per chiudere la trasferta in Friuli grazie alle reti di Cristante, Mora, Malen e Ndicka. Una prestazione da urlo, che ha visto tra i protagonisti assoluti proprio Donyell Malen. Bobby, in casa o in trasferta, ha un rendimento da urlo. Come riportato da OptaPaolo, l'attaccante olandese è il giocatore che ha segnato più gol sia in generale (22) sia in trasferta (12) nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite in Diretta
Cronaca Udinese-Roma 2-4 LIVE: Palma accorcia le distanze
News AS Roma
D'Amico: "Per il mercato e il rinnovo di Hermoso c'è tempo. Come sta Dybala? Vedremo a metà settimana"
News AS Roma
Udinese-Roma, la moviola: contatto tra Kabasele e Castro, per Maresca non è rigore
News AS Roma
Carrick a un passo dall'esonero: ko anche col Chelsea. Contro la Roma il match decisivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti