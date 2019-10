Udinese-Roma, Fazio espulso da Irrati: ecco cosa è successo

Mezz’ora di gioco, Roma in controllo, ma decisione dubbia di Irrati. Su un contrasto di Fazio con Okaka, infatti, il direttore di gara ha sventolato il rosso verso il difensore argentino scatenando l’ira di Fonseca e le polemiche di tutta la panchina giallorossa. Il passaggio filtrate era indirizzato verso l’attaccante dell’Udinese e Fazio è intervenuto con una spallata apparentemente regolare sul centravanti. Non per Irrati: fischio e rosso nello stupore generale. L’arbitro ha infatti optato per l’espulsione perché ha valutato la chiara occasione da gol di Okaka, nonostante il calciatore friulano non fosse in possesso del pallone e probabilmente non se ne sarebbe impossessato prima dell’argentino. Inoltre l’ex romanista sembra non fare nulla per rimanere in piedi, lasciandosi andare nonostante la stazza fisica importante. Nel silent check con il Var Irrati ha verificato se la posizione dell’attaccante friulano fosse in fuorigioco o meno. A quel punto il difensore argentino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco tra i fischi del pubblico. Nel parapiglia generale ammoniti anche Dzeko e Okaka.

FURIA ROMANISTA – Nell’uscita dal campo, come riporta DAZN, Federico Fazio ha commentato così il contrasto: “Io non l’ho neanche toccato“. Mentre in panchina romanista ha continuato a serpeggiare il malumore per la decisione di Irrati, è stato Alessandro Florenzi a cercare di calmare gli animi. Inoltre tra i giocatori a bordo campo sono spuntati alcuni smartphone per rivedere subito l’episodio incriminato.

REAZIONE FRIULANA – Durante l’intervista flash al termine del primo tempo, Kevin Lasagna ha difeso la decisione del direttore di gara tornando sull’episodio incriminato: “Okaka era davanti e Fazio lo ha spinto sulla schiena. Fallo netto“.