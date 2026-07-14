Artem Dovbyk è sempre più vicino a lasciare la Capitale. Il futuro dell'ucraino sembra essere lontano dalla Roma. Ma non dalla Serie A. L'ipotesi di un ritorno in Spagna è ormai quasi definitivamente tramontata. L'unica pista concreta, al momento, porta al Genoa. Daniele De Rossi lo vorrebbe nuovamente con sé. Il tecnico rossoblù lo considera un profilo centrale per il suo gioco e lo accoglierebbe volentieri. La trattativa procede. E c'è un fattore importante: il sì del giocatore. Come riportato da Tuttosport, Dovbyk gradisce la destinazione e avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Liguria. Sul tavolo un possibile accordo fino al 2031: un anno di prestito più quattro stagioni di contratto. Ora resta da trovare l'intesa tra i club. Il Genoa prova a convincere la Roma con una formula in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, invece, preferirebbero una cessione a titolo definitivo. La distanza c'è. Ma la strada è tracciata. Dovbyk si avvicina sempre di più all'addio.