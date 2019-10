Udinese-Roma, ecco i convocati di Fonseca: torna Under, out Jesus

Archiviato la vittoria contro il Milan, in casa Roma è già tempo di tornare in campo: domani alle 21 i giallorossi affronteranno l’Udinese di Tudor in occasione della decima di giornata della Serie A. Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa, mister Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match. A quasi due mesi di distanza, torna in squadra Cengiz Under. Oltre ai soliti infortunati, out anche Juan Jesus.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert