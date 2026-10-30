Domani alle 18 la sfida contro i bianconeri
Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"
Domani alle ore 18 la Roma torna in campo per sfidare l'Udinese. L'arbitro del match sarà Maresca. Bilancio positivo con i giallorossi: dieci vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultimo successo è quello contro il Torino in questa stagione. Non sono mancate, però, le polemiche. Nel 2021 negò un calcio di rigore ai giallorossi nella sfida contro il Milan, sempre nel giorno di Halloween. Al Var ci sarà Paterna, mentre l'Avar sarà Aureliano. Chiffi il quarto uomo.
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