Udinese-Roma, arbitra Irrati: l’ultima volta fu sconfitta contro l’Atalanta. E quel rigore…

La Roma torna subito in campo dopo il successo contro il Milan. I giallorossi saranno ospiti alla Dacia Arena di Udine. Si rendono noti quindi, i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21.00. Dirigerà la gara Massimiliano Irrati di Firenze, con i guardalinee Lo Cicero e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Illuzzi, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. All’Avar Vivenzi.

Il fischietto della sezione di Pistoia ha diretto la Roma in Serie A in altre 14 occasioni. Il bilancio recita 6 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima direzione dell’arbitro toscano i con i giallorossi risale allo scorso 25 settembre, in occasione della sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. Curiosità: Irrati fu protagonista in negativo nel match casalingo contro l’Inter del 26 agosto 2017, quando non concesse un calcio di rigore ai giallorossi per un intervento di Milan Skriniar su Diego Perotti. A livello disciplinare sono 26 le ammonizioni da parte di Irrati con la Roma, con una sola espulsione per doppia ammonizione a De Rossi in un match contro il Sassuolo nel 2014.