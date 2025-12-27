Udinese-Lazio, dopo il gol di Davis in curva spunta la sciarpa della Roma – FOTO

L'Udinese ha beffato la Lazio nel match della diciassettesima giornata di campionato, con il gol di Davis all'ultimo secondo che ha risposto all'iniziale vantaggio di Vecino e ha suscitato polemiche arbitrali da parte del club biancoceleste. Sugli spalti del Bluenergy Stadium, nell'esultanza al gol dell'attaccante inglese, sono comparse anche due sciarpa della Roma. "Io sono la Roma", si legge su una delle due richiamando il motto della Campagna Abbonamenti 2023-24 del club giallorosso, mentre l'altra è la tradizionale "1927" in numeri romani. Un altro segnale del forte rispetto e dell'amicizia che lega le due tifoserie, quella della Roma e quella friulana, che non perdono occasione di mostrare il loro ottimo rapporto e il sostegno reciproco.