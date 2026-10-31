Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya

Jesper Karlstrom ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Che cosa sta succedendo? Ogni duello si perde e gli avversari segnano sempre. "Non lo so. Se avessi la risposta, non saremmo in questa situazione. Dobbiamo lavorare insieme per cambiare questa situazione. E' un momento difficile, ma sono sicuro che cambieremo questa situazione presto".

La squadra è sempre stata col mister? "Sì, siamo una squadra. Noi giocatori giochiamo e dobbiamo fare meglio".

Come si fa a guardare con ottimismo al futuro? "Dobbiamo lavorare insieme. Crediamo nella nostra squadra, nella nostra qualità. Non possiamo mollare. Abbiamo una squadra con tanti giocatori forti e lo abbiamo dimostrato l'anno scorso. Dobbiamo continuare con fiducia".