Tutti vogliono Fonseca, i tifosi della Juve: “Con lui avremmo vinto lo scudetto”

“Fonseca uno degli allenatori più europei del nostro calcio, gioca con Cristante in difesa da due mesi, è senza i suoi tre migliori giocatori e nonostante tutto se la gioca con l’Ajax”. È in un tweet il riassunto del pensiero del mondo social dopo la vittoria alla Cruijff Arena, che stavolta non riguarda più solo i romanisti. Perché la squadra di Fonseca è l’unica italiana rimasta in corsa in coppa e per forza di cose le vicende giallorosse diventano argomento di dibattito per tutti gli appassionati.

“Per me un’ottima scelta se la Juve dovesse cambiare l’allenatore, sarebbe Fonseca. Con qualche perplessità sicuramente, ma mi piace molto”, scrive un tifoso bianconero. Qualche offerta all’agente del portoghese è arrivata, complici anche le voci su un addio a fine stagione. Il percorso in Europa è rimasta l’occasione per guadagnarsi la stima di società italiane (compreso il Napoli, non convinto di continuare con Gattuso) e di tantissimi tifosi: “La Roma farebbe un grande errore nel mandarlo via”, il social pensiero.

“Criticato, messo alla gogna mediatica. Vince in trasferta e si dimostra un grandissimo allenatore. Fonseca in un altra piazza, vincerebbe tranquillamente”, è sicuro qualcuno. “Per me Fonseca alla Juve avrebbe vinto il campionato quest’anno“. Per ora fantamercato. Almeno per un’altra settimana, la Roma e Fonseca si sono guadagnati la possibilità di pensare all’obiettivo Europa League.