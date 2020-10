Tutti pazzi per Perez. Dalla Spagna arrivano le lodi dei quotidiani: “Che golazo” – FOTO

Un fulmine a ciel sereno, Carles Perez contro il Benevento. A partita ormai chiusa sul risultato di 4-2, l’esterno spagnolo ha deciso di mettere in mostra tutto il suo valore e sfruttare l’occasione concessagli da Paulo Fonseca al momento del cambio con Pedro (33′ st). Il gol del definitivo 5-2 nasce da un’azione personale che ha sbalordito l’Olimpico, tanto che l’esultanza dei mille presenti non è passata inosservata neanche in Spagna. Terminato il match, nei giorni successivi i quotidiani spagnoli si sono alternati nel tessere le lodi al giovane ex Barcellona. Secondo Marca, infatti, Carles Perez “ha segnato il suo gol più completo: sprint, slalom e rete superlativa”.

A Madrid, invece, AS esalta il nucleo spagnolo a disposizione di Fonseca, con i complimenti a Pedro, Villar (“il grande passaggio verticale di Villar per Mkhitaryan”), ricordando inoltre l’esordio del nuovo arrivato Borja Mayoral.

“Golazo di Perez”, scrive Mundo Deportivo che continua con “ha illuminato lo Stadio Olimpico”. Nell’articolo spazio naturalmente anche per Pedrito, “la chiave che ha consentito alla Roma di rimontare il gol iniziale del Benevento”.