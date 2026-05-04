Tsimikas verso il recupero: ieri si è allenato in gruppo. E niente ritiro per la Roma

Il greco è rimasto out alcuni giorni per un affaticamente muscolare e potrebbe rientrare in tempo per questa sera

Gasperini ritrova sempre più pedine del suo scacchiere in vista di questo finale di stagione. All'appello, di recuperabile, mancano ormai solamente Pellegrini e Dovbyk con Ferguson ormai out fino alla fine. Dopo Dybala e Koné, come riportano 'Il Messaggero' e il 'Corriere della Sera', va verso il recupero anche Kostas Tsimikas che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due giorni out a causa di un risentimento muscolare. Con il Monday Night contro la Fiorentina in programma stasera, i giocatori si ritroveranno direttamente questa mattina, quando verrà diramata anche la lista dei convocati.