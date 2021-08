Trigoria, squadra divisa tra scarico in palestra e campo. Abraham a parte

L'attaccante inglese ha svolto una seduta blanda mentre il resto della Roma ha lavorato in palestra o in campo

Rientrata a Roma nelle prime ore del mattino, la squadra ha dormito a Trigoria e questa mattina alle 11:30 ha svolto una seduta di allenamento agli ordini di Mourinho. Lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato ieri sera, esercizi fisici e con palla per chi è rimasto in panchina o è entrato a partita in corso, compreso Gonzalo Villar. Per Tammy Abraham è stato il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, anche se ha svolto una seduta blanda a parte. L'inglese sta effettuando una quarantena 'light' concessa dalla Asl che prevede la possibilità di coprire il tragitto casa-lavoro-casa. E potrà anche andare allo stadio domenica sera per la gara contro la Fiorentina. Una buona notizia per Mourinho e per i tifosi, che non vedono l'ora di veder giocare dal vivo il nuovo bomber giallorosso arrivato dal Chelsea.