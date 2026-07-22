Gasperini ritrova due pezzi da 90 della sua rosa, anche se dal mercato non stanno arrivando segnali incoraggianti. Oggi a Trigoria sono tornati a sudare Evan Ndicka e Donyell Malen, tornati dalle ferie post-Mondiale. Un torneo abbastanza avaro di soddisfazioni per entrambi, ma almeno possono rimettersi in fretta a disposizione del proprio allenatore. Sorrisi per i due big giallorossi, con Gasperini che ora attende El Aynaoui il 30 e alcuni giorni dopo toccherà a Manu Koné che con la Francia è arrivato fino in fondo.