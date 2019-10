Trigoria, seduta di scarico per chi ha giocato contro il Milan

La Roma prepara la partita contro l’Udinese. Dopo il successo per 2-1 contro il Milan all’Olimpico, i giallorossi si rituffano subito nel campionato per affrontare i bianconeri di Tudor. Ancora in gruppo Cengiz Under, che potrebbe tornare in campo proprio nel match alla Dacia Arena.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro da valutare ma out contro il Milan

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavoro di scarico in palestra per chi è stato impiegato nel mach contro il Milan. Il resto del gruppo invece, si è dedicato al campo per mantenere alto il ritmo. Gli infortunati Diawara, Zappacosta, Pellegrini, e Mkhitaryan continuano il loro programma di recupero.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese, Fonseca recupera Under e il turco insidia Perotti per una maglia sulla fascia. Florenzi torna nella posizione di terzino dopo l’esclusione per il Milan. Ballottaggio Pastore-Mancini a centrocampo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Florenzi, Zaniolo, Under; Dzeko.