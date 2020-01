Non c’è tempo da perdere perchè mercoledì già si torna in campo per la sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus. Così Fonseca, Dzeko e compagni si ritroveranno domani a Trigoria, dove alle ore 11:30 ci sarà la ripresa degli allenamenti. La Roma, reduce dall’importante vittoria contro il Genoa in ottica Champions League, affronterà i bianconeri nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.