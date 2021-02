Archiviata la vittoria contro l’Udinese la Roma non può concedersi riposo: giovedì si torna in campo per la partita di Europa League contro il Braga. I ragazzi di Fonseca voleranno nella città lusitana per l’andata dei sedicesimi del trofeo. Domani i giocatori torneranno sui campi di Trigoria per iniziare la preparazione alla sfida.