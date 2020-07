Trigoria, rifinitura in vista della Fiorentina. Ancora out Ibanez

Ultimi dettagli da limare a Trigoria in vista della partita di domani contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport Roger Ibanez non sarà a disposizione di Fonseca per la rifinitura di oggi e quindi non sarà inserito nella lista dei convocati per il match con la Viola. Il difensore ex Atalanta, dopo la prestazione maiuscola con l’Inter, ha dovuto abbandonare anzitempo proprio la gara con i nerazzurri per un problema agli adduttori. Lo staff romanista adesso conta di recuperarlo per il rush finale in campionato, fondamentale per conservare il quinto posto in classifica, e soprattutto per l’Europa League, visti i dubbi sul futuro di Smalling.