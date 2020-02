Trigoria, lunga sessione video e lavoro sul campo in vista dell’Atalanta – FOTO

Continua la preparazione della Roma in vista del match di sabato sera contro l’Atalanta. Gruppo al completo per Fonseca fatta eccezione per gli infortunati di lungo corso (Zaniolo, Diawara e Zappacosta). Obiettivo: tornare a vincere per invertire un trend che nelle ultime partite dice 2 sconfitte in altrettante gare.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Secondo allenamento in vista di sabato e la squadra ha iniziato con una lunga sessione in sala video per studiare l’Atalanta. Poi la seduta è continuata sul campo con il riscaldamento ed esercizi di rapidità per alzare il ritmo. Allenamento concluso con un focus tattico. Proseguono il loro percorso riabilitativo Zaniolo, Zappacosta e Diawara.

PROBABILE FORMAZIONE

La Roma cambierà dopo le ultime delusioni. Cristante squalificato, a centrocampo può tornare Mancini con Fazio al fianco di Smalling. Sulle fasce possibili novità Bruno Peres e Spinazzola visto che Santon e Kolarov hanno deluso. Carles Perez può prendere il posto di Under a destra, con Veretout e il rientrante Pellegrini in mezzo e Perotti a sinistra. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Perez, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.