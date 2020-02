Trigoria, lunga parte tattica nella rifinitura pre Lecce

La Roma questa mattina si è allenata a Trigoria in vista della gara di domani contro il Lecce. Nella rifinitura prepartita spazio ad una lunga parte tattica.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra un mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a marzo.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Fonseca questa mattina ha potuto lavorare con tutto il gruppo riunito dopo la seduta di ieri in cui la squadra era stata divisa in due gruppi per il defaticante post Gent. L’allenamento è iniziato con il consueto riscaldamento, successivamente spazio ad una lunga sessione tattica in vista della gara di domani contro il Lecce.

PROBABILE FORMAZIONE

Mancini verso il ritorno in campo dopo la panchina col Gent. Conferma per Kolarov e Perez a sinistra, Mkhitaryan favorito su Perotti e Kluivert a destra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.