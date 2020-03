Trigoria, lavoro tecnico tattico nella ripresa. Diawara in gruppo, a parte Pellegrini

La Roma torna ad allenarsi dopo due giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca. Da calendario domenica 18 sarebbe in programma la sfida casalinga con la Samp, ma ci sarà da capire quelle che saranno le disposizioni degli organi competenti a causa dell’emergenza Coronavirus.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro nei prossimi giorni.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, probabile rientro con il Siviglia.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – I giallorossi questa mattina si sono ritrovati a Trigoria: focus sulla velocità e lungo lavoro tecnico tattico, guidato da vicino dal tecnico Fonseca. Amadou Diawara ha lavorato in gruppo, a parte Lorenzo Pellegrini. Proseguono il protocollo di recupero Zaniolo, Zappacosta e Pastore.

PROBABILE FORMAZIONE

In attesa di capire gli sviluppi sul fronte calendario per quanto riguarda lo svolgimento della Serie A, la Roma per il prossimo impegno contro la Samp ritroverà Mancini dopo aver scontato il turno di squalifica a Cagliari. Confermata la coppia di esterni con Bruno Peres e Kolarov, mentre Veretout potrebbe ritrovare la titolarità dopo gli acciacchi della scorsa settimana. Trequarti con Under, Mkhitaryane e Kluivert, mentre Dzeko dovrebbe tornare dall’inizio al posto di Kalinic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.