Mentre a Trigoria la Roma suda nel primo test stagionale dell'estate, all'esterno del centro sportivo appare un messaggio da parte dei tifosi. Il destinatario è Friedkin, l'oggetto è la questione rinnovi e la gestione complicata delle firme di Celik e Pellegrini. Il turco è stato soffiato ai giallorossi dalla Juventus in extremis, il numero 7 è ancora formalmente svincolato con un accordo da trovare. "Fare un errore può succedere… Ripeterlo vuol dire approssimazione! Teniamoci stretto Lorenzo!”, lo striscione comparso davanti all'ingresso principale. Il mancato rinnovo di Celik è stato un brutto colpo, forse soprattutto a livello di immagine, per la Roma che lo attendeva ieri a Trigoria. La speranza dei tifosi, e anche di Gasperini, è che questo non si ripeta anche con Pellegrini.