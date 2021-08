Trigoria, ghiaccio per Abraham ma niente di grave: domani sarà a disposizione

L'inglese era uscito dal campo anzitempo domenica sera per un affaticamento

Tra i protagonisti della vittoria di domenica sera contro la Fiorentina, Tammy Abrham oggi ha partecipato con la squadra all'allenamento di rifinitura in vista dell'impegno di domani all'Olimpico in Conference League. Secondo quanto riferisce SkySport l'inglese a fine seduta è stato visto con la borsa del ghiaccio: nulla di grave però e domani sarà a disposizione di Mourinho. Già contro i turchi del Trabzonspor Abraham potrebbe giocare per la prima volta insieme a Shomurodov, come già accennato anche da Mourinho. "Per me non ci sono grandi differenze nel giocare più largo o più al centro, mi trovo bene in entrambi i ruoli. La convivenza con Tammy? La cosa importante è che ciò che viene deciso venga fatto per il bene della Roma. Se mi verrà chiesto di giocare con lui vorrà dire che dovremo aiutare insieme la squadra. Se mi verrà chiesto di aspettare, aspetterò" ha detto ieri Shomurodov in conferenza stampa.