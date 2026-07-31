Stasera la Roma sbarcherà in Galles, dove andrà in scena la seconda parte del ritiro giallorosso. Il quartier generale sarà ad Hensol, a circa venti chilometri da Cardiff, dove Gasperini guiderà gli allenamenti fino al 7 agosto al WRU National Centre of Excellence, il centro della nazionale gallese di rugby, prima di trasferirsi - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - poi a Brighton. giallorossi alloggeranno al Vale Resort, vicino allo splendido castello di Hensel. Gasperini come volti nuovi avrà ovviamente Castro, ma quasi sicuramente anche Konstantin Koulierakis, il difensore greco che D'Amico ha di fatto chiuso, con i 15 milioni da versare ai tedeschi del Wolfsburg.