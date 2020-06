Trigoria, Fonseca ritrova in gruppo Pellegrini e Mkhitaryan. A parte Pau Lopez

Finalmente buone notizie per la Roma e Paulo Fonseca. A quattro giorni dal ritorno in campo dei giallorossi, mercoledì 24 contro la Sampdoria, il tecnico portoghese ha ritrovato due pedine a dir poco fondamentali. Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan si stanno allenando entrambi regolarmente con il resto dei compagni. Come riporta ‘Sky Sport’, i due trequartisti erano considerati a rischio per dei problemi fisici e oggi potrebbero aver segnato una tappa fondamentale nel percorso che porta al ritorno in campo e alla rincorsa Champions. Nella seduta cominciata circa un’ora fa, stanno lavorando in regime differenziato sia Pau Lopez che Nicolò Zaniolo, che dovrà ancora aspettare per riaggregarsi alla squadra.