Trigoria, focus tattico e atletico per la squadra: in gruppo Spinazzola, individuale per Pastore

Le voci riguardo la possibile cessione della società giallorossa si fanno sempre più incessanti, ma la Roma deve pensare al campo. Domenica torna il campionato e la squadra guidata da Fonseca ospiterà all’Olimpico il Brescia di Grosso, che ieri ha cacciato Balotelli dal campo di allenamento. Buone notizie dall’infermeria per il tecnico portoghese: per la tredicesima giornata di Serie A torneranno a disposizione Pellegrini e Mkhitaryan. Ok anche Mancini, pienamente recuperato dopo il piccolo problema fisico avuto durante il ritiro azzurro.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

L’ALLENAMENTO

Ore 11 – Penultimo allenamento prima della sfida con il Brescia. La squadra ha svolto il classico torello con riscaldamento e poi due focus: il primo atletico e il secondo tattico. Zappacosta, Kalinic e Cristante hanno lavorato a parte, mentre per Pastore individuale programmato. Torna in gruppo Spinazzola.

PROBABILE FORMAZIONE

Con Pau Lopez in porta, fresco di esordio dal primo minuto con la Nazionale spagnola, Fonseca dovrebbe ritrovare Mancini in versione difensore centrale, in coppia con Smalling. Ballottaggio a destra tra Spinazzola e Santon con il secondo in vantaggio, mentre a sinistra spazio al solito Kolarov. Cerniera a due di centrocampo con l’irrinunciabile Veretout e probabilmente Diawara. Kluivert, Pastore, Zaniolo dovrebbero essere i tre sulla trequarti alle spalle di Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.