La Roma si gode qualche ora di stop. Questa mattina la squadra di Gasperini è scesa in campo per il primo test della pre-season a Trigoria contro la Primavera, chiuso 6-0 dopo quattro tempi da 20 minuti. Per i giallorossi ci sarà ora un piccolo rompete le righe dopo la prima settimana di ritiro: domani infatti la squadra avrà un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio, alle 18. Saranno ore invece tutt'altro che di relax per il ds Tony D'Amico, che proprio in questi due giorni dovrà accelerare sul fronte Summerville secondo le indicazioni che gli arriveranno dalla proprietà.