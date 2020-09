Trigoria, domani seduta singola alle 17 per il gruppo

Proseguirà nella giornata di domani la preparazione della Roma in vista della prossima stagione. La squadra giallorossa sosterrà una sola seduta di allenamento, nel pomeriggio alle ore 17, in attesa poi degli altri test amichevoli che arriveranno nel corso dei giorni successivi. Dopo aver affrontato e battuto la Sambenedettese di Montero lo scorso sabato, mercoledì i giallorossi andranno al Benito Stirpe per affrontare il Frosinone alle ore 18. Sabato invece la Roma volerà in Sardegna, dove affronterà il Cagliari del grande ex Eusebio Di Francesco.