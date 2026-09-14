I giallorossi inizieranno a lavorare per preparare il big match di sabato sera
Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino
Dopo la vittoria sul campo del Torino con i gol decisivi di Malen e Pisilli, la squadra di Gasperini tornerà ad allenarsi a frigoria già domani mattina in vista del big match contro l'Inter di sabato sera (calcio d'inizio ore 18). Un appuntamento chiave della stagione che stabilirà anche le ambizioni giallorosse in campionato. Da valutare le condizioni di Ndicka (alle prese con un attacco influenzale), oltre a quelle di Wesley e Koné non ancora al 100%.
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