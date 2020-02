Il mercato di gennaio ha portato nella Capitale tre acquisti: Ibanez dall’Atalanta, Villar dall’Elche e Carles Perez dal Barcellona. Domani (mercoledì 12 febbraio) alle 14.15 saranno presentati in conferenza stampa a Trigoria. I due spagnoli hanno già fatto il loro esordio in giallorosso, mentre manca all’appello il brasiliano arrivato da Bergamo, in questi giorni al centro anche delle dichiarazioni dei dirigenti del Bologna che a gennaio lo seguivano come i giallorossi.