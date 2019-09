Neanche il tempo di godersi la vittoria con l’Istanbul Basaksehir che la Roma deve tornare già in campo. Domenica c’è la prima trasferta della stagione contro il Bologna e la squadra giallorossa vorrà provare a confermare il clean sheet, il primo dell’anno. Domani alle 13 Fonseca incontrerà i giornalisti in sala stampa a Trigoria per presentare il match con la squadra di Mihajlovic che ha iniziato molto bene la stagione ed è reduce dalla rimonta con il Brescia per 4-3.