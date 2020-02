Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca

Il cammino della Roma riprende in casa. Venerdì all’Olimpico Dzeko e compagni tornano in campo contro il Bologna e l’obiettivo sarà riscattare la sconfitta di sabato contro il Sassuolo. Per domani, intanto, è prevista la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Appuntamento quindi alle 13.30 a Trigoria con il tecnico portoghese che risponderà alle domande dei cronisti dopo aver sostenuto la rifinitura in mattinata. Gli infortuni continuano a condizionare le scelte di formazione dell’ex Shakhtar e la squalifica di Pellegrini potrebbe rilanciare uno tra Pastore e Mkhitaryan nel ruolo di trequartista.