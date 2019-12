Trigoria, domani alle 13.30 la conferenza di Fonseca

Si avvicina sempre di più la sfida con la Fiorentina nell’ultima partita del 2019. Domani Paulo Fonseca interverrà da Trigoria alle 13.30 nella consueta conferenza stampa, per presentare ai giornalisti la partita contro la viola. Sarà un banco di prova importantissimo per i giallorossi, alla ricerca di un risultato positivo per chiudere in bellezza una prima parte di stagione convincente. Chissà poi se la trasferta di Firenze non sarà anche il momento per il diesse Petrachi per corteggiare più da vicino Gaetano Castrovilli, il cui nome circola insistentemente nella Capitale come prossimo acquisto per il futuro.