Spuntano nuovi retroscena clamorosi sull'affare che ha portato Celik alla Juventus. Il terzino turco avrebbe dovuto firmare il suo rinnovo con la Roma domani e - mentre prendeva tempo - è volato a Torino per svolgere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore dei bianconeri. I giallorossi avevano già acquistato il suo volo di ritorno per Fiumicino e attendevano la sua firma nella giornata di venerdì per poi iniziare il ritiro con il resto della squadra nel weekend. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma aveva già firmato la sua parte di documenti mentre Celik non ha mai inviato la sua parte di documenti controfirmata e ha scelto di andare alla Juventus. I giallorossi non erano al corrente della situazione legata al turco e il ds Massara ha sfruttato l'occasione per soffiarlo a Gasperini.