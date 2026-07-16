Un colpo di scena di mercato che ha scosso le ultime ore di calciomercato: Zeki Celik ha firmato con i bianconeri e sarà un nuovo giocatore della Juventus. Inutile, quindi, l'accordo verbale raggiunto con i giallorossi negli ultimi giorni. Sui social non mancano i commenti dei tifosi romanisti furiosi per questo improvviso dietrofront. "Sei un traditore, non ci mancherai. Buona Europa League", "almeno il post di ringraziamenti potevi evitarlo", sono solo alcuni dei messaggi arrivati immediatamente sotto al suo post di addio - dove successivamente ha dovuto bloccare i commenti. Ma c'è anche chi invece è contento della sua partenza e scrive: "Grazie Celik... per essere andato via. Ti auguro semplicemente di imparare a fare un cross decente", o anche "Questa è stata la miglior giocata della tua carriera alla Roma". Pareri contrastanti anche se di certo arriverà una pioggia di fischi al suo ritorno all'Olimpico il prossimo 19 dicembre. E sui social c'è anche chi glielo ha voluto ricordare: "Preparati all'accoglienza dell'Olimpico, ingrato".