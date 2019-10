Trigoria, domani alle 10 la conferenza di Fonseca

Neanche il tempo somatizzare il pareggio con il Gladbach che la Roma deve tornare in campo. Domenica alle 18 all’Olimpico è in programma la nona giornata del campionato con la sfida contro il Milan. Sarà la terza gara delle sette in programma nel tour de force che terminerà il 10 novembre. Domani alle 10 Fonseca parlerà in conferenza stampa e proverà a fare il punto sul momento che i giallorossi stanno vivendo con la speranza di recuperare qualche giocatore vista anche la squalifica di Kluivert.