La Roma è scesa sui campi di Trigoria alle 10.30 per l’allenamento giornaliero. Nel pomeriggio, poi, ci sarà la prima amichevole pre-stagionale contro la Sambenedettese, visibile su Sky Sport e Roma Tv. Fonseca dovrà fare i conti con le varie assenze dovute agli impegni dei calciatori con le rispettive nazionali, oltre a quelle causate dal coronavirus. Ieri Mirante è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Bruno Peres, Carles Perez e Justin Kluivert restano in isolamento.