Trigoria, affaticamento muscolare per Pellegrini. Differenziato per Mancini e Pau Lopez

Meno otto alla sfida contro la Sampdoria, primo impegno post coronavirus per la Roma, e le notizie dall’infermeria continuano a far storcere il naso a Paulo Fonseca. Lorenzo Pellegrini, da tre giorni, deve convivere con un affaticamento muscolare che andrà gestito nei prossimi giorni per averlo tra i disponibili di mercoledì prossimo. Oltre al numero 7, il tecnico portoghese spera che le condizioni di Gianluca Mancini (in lotta con la lussazione al gomito) e Pau Lopez (da tempo impegnato con la microfrattura al polso) migliorino per poterli convocare nella sfida a Claudio Ranieri. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrale di difesa e il portiere spagnolo difficilmente saranno utilizzabili dal primo minuto.